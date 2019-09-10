شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: موانئ دبي العالمية تتعرض الآن لهجوم عنيف وانفجارات مدوية تهز هذه المناطق .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن "الجيش الحر الصومالي" عن مسؤوليته عن الهجوم الذي تعرض له ميناء "بربرة" الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، وأدى إلى تدمير ثلاثة من الرافعات العاملة في أرض الميناء، التي تقدر سعر الواحدة منها بـ5 ملايين دولار بحسب تأكيدات المتحدث الرسمي باسم الجيش الحر، في أرض الصومال سعيد هيبة.

وقال وهبة في تصريحات خاصة لموقع "عربي بوست" أنَّ العملية التخريبية المتعمَّدة تأتي ضمن سلسلة هجمات قادمة ستستهدف المصالح والمنشآت الإماراتية على أرض الصومال.

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وقد أمهل الجيش الحر في أرض الصومال حكومة أبوظبي 14 يوماً لسحب موظفيه وإدارته على ميناء بربرة، الذين يُقدر عددهم بحوالي 120 موظفاً، غالبيتهم من الجنسية الهندية.