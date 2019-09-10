شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : بطلة الأفلام الإباحية المصرية تسقط بيد الأمن وتعترف!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضبطت مباحث الآداب المصرية سيدة متهمة بتكوين شبكة للأعمال المنافية للآداب العامة وتصوير الأفلام الإباحية لاستقطاب راغبي المتعة الحرام بمحافظة البحيرة. وكانت قد وردت معلومات لمباحث الآداب، مفادها قيام “الطفا. ر. د” ٣٢ ربة منزل ومقيمة بـ”ناحية افلاقة” بتصوير أفلام إباحية، وممارسة الرذيلة، وانضمامها عضوة بشبكة للأعمال المنافية للآداب واستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمة بمنزلها بدمنهور، وبمواجهتها قررت بصحة الفيديوهات الإباحية وأنها تخصها. تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : بطلة الأفلام الإباحية المصرية تسقط بيد الأمن وتعترف!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.