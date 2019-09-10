شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن “شاهد” فيديو أحدث ضجة كبيرة لفتاة ترقص على “التيك توك” أمام الكعبة في مشهد صادم! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة بعد تداول مقطع فيديو صادم على موقع “تويتر”، قال النشطاء إنه يرصد أغانٍ شعبية أمام الكعبة، وفتاة تتمايل على وقعها.

وأظهر الفيديو، الفتاة وهي تصور لقطات من داخل صحن المطاف ومن أمام الكعبة، بينما يسمع في الخلفية أصوات أغانٍ شعبية.

جديد الحدث أونلاين:

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وأبان الفيديو الفتاة وهي تتمايل أثناء تصوير اللقطات من أمام الكعبة وكأنها ترقص على الأغاني الشعبية، في مشهد يبدو أنه لأول مرة يحدث في المسجد الحرام.

ويبدو من المقطع، أن الفتاة لا يتجاوز عمرها أكثر من 15 عامًا وكان ترتدي عباءة بيضاء وطرحة سوداء، وتهدف من الفيديو نشره على حسابها بـ”تيك توك” لزيادة المتابعين.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه الاستهزاء بشاعر الله عز وجل، وانتهاك حرمة المسجد الحرام.

وطالب المغردون بضرورة أن تفتح الجهات المعنية في المسجد الحرام؛ تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة.