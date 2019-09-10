غلاب: مليشيا الحوثي بايعوا الخميني سراً وبمجرد تمكنهم سيعلنون عنها

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

نجيب غلاب

كتب الخليج 365-صنعاء

أكد وكيل وزارة الاعلام في الحكومة الشرعية ان القيادات المحورية في جماعة الحوثي لها بيعة لقائد الثورة في ايران علي خامنئي .



وقال غلاب في تعليقه على اعلان زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بأن ولاء جماعته لخامنئي بأن كذلك القيادات الحوثية المحورية لها بيعة للخامنئي .

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وأشار غلاب:حسين الحوثي مع اربع قيادات كانت بيعتهم في نهاية الثمانينيات للخميني فقط طبيعة الصراع اليمني والحرب ومحاولة انقاذ نفسها يجعلها تتكتم والواقع يحكي انهم اصبحوا خمينية وبمجرد ان يتمكنوا سيعلنونها.

واختتم:عساكر الفرس ارتزاق قاتل للأوطان.

وكان في منتصف الشهر المنصرم المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام وصلوا إيران قادمين من مقر إقامتهم الدائم في العاصمة العمانية مسقط للقاء قادة الحرس الثوري الإيراني والمسؤولين الإيرانيين قبل أن يلتقوا المرشد خامنئي.

ونشر الموقع الرسمي للمرشد الايران اعلن ما دار في اللقاء الذي تسلم فيه خامنئي رسالة «البيعة» من عبد الملك الحوثي، لكن وسائل الإعلام والوكالات التي استولت عليها الجماعة لم تشر إلى تفاصيل اللقاء مكتفية بما صرح به متحدثها خلال تغريدة له على «تويتر».