صحفي جنوبي:الانتقالي ملتزم ببيان التحالف وهو قادر عسكريا على العودة الى عتق

قال الصحافي الجنوبي عدنان الاعجم ان المجلس الانتقالي ملتزم ببيان التحالف لوقف اطلاق النار الا انه قادر عسكريا في العودة الى عتق عاصمة محافظة شبوة .
وقال الاعجم ان الانتقالي ملتزم بكل بيانات دول التحالف العربي ووفده التفاوضي لن يغادر جدة الا متى ما طلبت منه الحكومة السعودية ذلك.
وأشار الاعجم ان المجلس عسكريا قادر ان يعود الى عتق وهذه المرة ستظهر مفاجأة لن يتوقعها حزب الاصلاح ولكن الانتقالي ملتزم بوقف اطلاق النار حاليا بحسب قوله.
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