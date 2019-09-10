الاكثر مشاهدة - آل ثاني يستفز السعوديين ويثير غضبهم بعد طلب الرحمة للملك الراحل.. لن تصدق كيف كان الرد

شكرا لقرائتكم خبر عن آل ثاني يستفز السعوديين ويثير غضبهم بعد طلب الرحمة للملك الراحل.. لن تصدق كيف كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار شيخ قطري من الأسرة الحاكمة غضبًا شديدًا في الأوساط السعودية بعد حديثه عن أحد ملوك السعودية السابقين.

وقال سعود بن خالد آل ثاني في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "الله يرحمك يا نايف .. مات وماتت المملكة".

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وتعرض "آل ثاني" لهجوم شديد عبر حسابه بتويتر ، حيث قال أحدهم: "والله لو عمك نايف حي كان خلاك تسرح مع النعيمي كل صبح" .. وقال آخر: "الرحمة لكل الأموات طبعاً ولكن الدول الكرتونية الصغيرة مثل قطر تموت بموت الأشخاص أما الدول التي لها وزنها لاتموت بموت الأشخاص" .. وقال ثالث: "والله صبر عليكم كثر وكان عنده أمل تفهمون لكن بعض البشر ماينفع معه إلا الحزم".

بينما أيده مغردون قطريون حيث قال أحدهم: "السعودية الآن ، في الطور الثالث من عُمر الدولة.. ( السُقُوط ) ابن خلدون" .. وقال آخر: "مات وماتت معه عز وهيبة المملكة".