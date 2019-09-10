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عدن - ياسمين التهامي - مدير عام مديرية المسيلة يلتقي مدير مكتب الشباب والرياضة لمناقشة عددا من المواضيع الرياضية

التقى الاستاذ فضل صلاح الدحيمي بمكتبه بالاستاذ ربيع أحمد مصاقع مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية ناقشا خلال اللقاء جملة من المواضيع الرياضيه وتم التأكيد على الآتي: Advertisements ١- توجيه مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية بالجلوس مع إدارة نادي اتحاد المسيلة الرياضي ورفع تصور عن إقامة دوري رياضي في كرة القدم يحمل اسم الفقيد الأستاذ عبدالله محمد خدوم الأمين العام المديرية السابق ورئيس نادي اتحاد المسيلة الرياضي ٢- التأكيد على متابعة مكافأة أبطال النادي المتوجين ببطولة دوري الفقيد السقطري الاخيره لكرة القدم وكذلك العمره حضر اللقاء الاستاذ سالم أحمد مول الدويلة- رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي بالمديرية...

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