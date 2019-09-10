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عدن - ياسمين التهامي - الوكيل قرحان يلتقي رئيس منتدى سقطرى الجامعي لمناقشة وضع الدارسين في الخارج

2019/09/10 الساعة 01:20 مساءً (المركز الإعلامي الثقافي)

جهينة يمن : محمود بن فتحي Advertisements حديبو: 9 سبتمبر ألتقى وكيل الهيئة التنفيذية بالمجلس العام م/سقطرى سعد سعيد قرحان ومعه الأمين العام لجمعية سقطرى لدعم وتأهيل الطالب الجامعي علي عبدالله موسى ، برئيس منتدى سقطرى الجامعي ـ حضرموت , الأخ/ علي سالم الجزلاوي ، اليوم في مقر المجلس العام و بحضور الأستاذ عبدالوهاب محمد رزقي ـ رئيس دائرة شؤون الطلاب بالجمعية ، والأستاذ أحمد علي رئيس الرقابة بالجمعية حيث تم في اللقاء مناقشة سير العملية التعليمية للطلاب من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى الدارسين بالخارج وأهم متطلباتهم و إحتياجاتهم , يأتي ذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد ، وفي اللقاء تمن الجميع حرص السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار ـ رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة و سقطرى و دعمه السخي واللا محدود والذي يقدمه للطلاب الدراسين خارج المحافظة، مشيدين بعطأه الكريم والدائم وسعيه الدئوب لتذليل أي صعوبات أو معوقات قد تواجه الطلاب خارج سقطرى ، وعلى هامش اللقاء “تسلم الوكيل قرحان شهادة تقديرية للشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخ مشائخ سقطرى ذلك تقديراً وعرفاناً لجهوده المبذولة في إنجاح فعاليات الحفل التوديعي والتكريمي لدفعة أمل سقطرى الدفعة السادسة و مساهماته للأنشطة التعليمية وفي مجالات مختلفة.

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