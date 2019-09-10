شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. الرئيس هادي يصدر 3 قرارات جمهورية عاجلة بعد انسحاب القوات الاماراتية من عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكد مستشار في رئاسة الجمهورية ان الرئيس هادي بصدد اصدار قرارات عاجلة عقب الانسحاب الاماراتي من عدن

وكشف المستشار الذي رفض الكشف عن اسمه ان هناك قرارات جاهزة تحتاج فقط لتوقيع الرئيس هادي وهي :

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اولا : عودة كل اركان الشرعية الى العاصمة عدن.

ثانيا : اي وزير او مسول يرفض العودة تتم اقالته فورا .

ثالثا : التقليص عدد الوزراء الى اقل عدد ممكن وتحويل تلك الاموال الى تقديم مشاريع خدمية ضرورية للمواطنن في المحافظات المحررة .

وكانت مصادر صحافية، كشفت عن أسباب انسحاب كامل للقوات الإماراتية من قصر معاشيق، في العاصمة المؤقتة عدن، مرجحا لعودة الحكومة الشرعية.

وأضاف المصدر ان قوات عسكرية إماراتية غادرت قصر معاشيق وأخلت مواقعها بالكامل، كما نقلت الدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة على متن 5 قواطر صوب مقرها الرئيسي في البريقة.

واوضح المصدر ان عدد من القيادات الإماراتية لا تزال في قصر معاشيق في انتظار وصول طائرة عسكرية لنقلهم صوب معسكر قيادة قوات التحالف.

وتتوارد الأنباء أسباب انسحاب القوت الإماراتية، يأتي تمهيدا لعودة الحكومة الشرعية وعودة الأوضاع إلى ما قبل تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، كخطوات ضرورية قبل بدء حوار جدة.