شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الرئيس هادي يقدم إستقالته قبل قليل وعلي محسن الأحمر ينهي مهمته .. «تطورات طارئة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين: Advertisements فادت مصادر حكومية نقلا عن مسئولين في الرئاسة اليمنية، الاثنين ،إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، رفض مضمون البيان المشترك للإمارات والسعودية والذي أعلنا عنه أمس ، وهدد بالاستقالة.



المصادر الحكومية وبحسب اخبار اليوم، أكدت أن الرئيس دعا لاجتماع عاجل إينعقد يوم الاثنين، لمناقشة البيان المشترك والوقوف على ما ورد فيه والذي تجاهل تماماً كل الأعمال التخريبية للإمارات ويصر على اعتبارها شريكاً في التحالف وكذلك شرعنة الانقلاب.



وتوقعت المصادر أن يقوم الرئيس بإنهاء مهمة اللجنة الحكومية المتواجدة في جدة برئاسة نائب الرئيس.



من جانب آخر قال المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض، على صفحته في الفيس وتويتر نقلاً عن مصادر مؤكدة، قال أن الرئيس هدد بتقديم استقالته احتجاجاً على البيان المشترك والضغوطات التي يتعرض لها من الجانب السعودي.



وفِي ذات السياق أكدت مصادر متعددة أن كبار مسؤولي الشرعية ينتابهم الغضب والاستياء من البيان المشترك للمملكة والإمارات.. وأن الشرعية باتت في محل لا يشجعها بالوثوق بمواقف التحالف والمملكة.



وامس اصدرت السعودية والامارات بيانا مشتركا تناقض تماما مع البيان السعودي المنفرد والذي دعا صراحة لعودة مؤسسات ومعسكرات الدولة في عدن للحكومة الشرعية.

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