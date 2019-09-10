شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد أول صورة للفتاة السعودية التي هربت إلى اليمن وطلبت اللجوء .. وكيف تعامل معها الحوثيون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هوية لسيدة سعودية قالوا أنها هربت من السعودية إلى اليمن . وجاء في تفاصيل الحادثة ان السيدة تدعى " عائشة علي محمد المرزوق " مواطنة سعودية من مواليد عاصمة المملكة الرياض ، وصلت إلى مدينة صنعاء قبل شهرين وتطلب اللجوء من ما أسمته "العنف الاسري وقمع السلطات السعودية" و حاليا تنظر حكومة صنعاء في طلبها. جديد الحدث أونلاين: Advertisements ولم يتسنى لنا في "الاتحاد نت " التأكد من صحة الخبر .

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