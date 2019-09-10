"عزي شريم" يتهم حزب الاصلاح بمحاولة اقتحام منزله في عدن

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

اتهم وزير في الحكومة حزب الاصلاح بمحاولة اقتحام منزله في عدن.



وقال وزير المياه والبيئة ، عزي شريم، مسلحين موالين لحزب "الإصلاح" الإخواني، بمحاولة اقتحام منزله بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال شريم في تصريح لصحيفة عكاظ، اليوم الثلاثاء، إن "فتحي السقاف الموالي لحزب الإصلاح، وجه منذ 3 أيام مسلحين باقتحام منزلي في عدن".

وأضاف أن "السقاف تواصل معه وهدده مستخدماً ألفاظاً بذيئة".

وكانت مجلة أوروبية، قالت بأن الدور المتنامي لحزب الإصلاح وهيمنته على حكومة الرئيس هادي، يعتبر عاملاً رئيساً في إشعال هذه الاضطرابات الأخيرة".

Advertisements

ووفق مجلة "يوريبورتر" الأوروبية، يعد حزب الإصلاح، فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، مساهماً بشكل كبير في زعزعة استقرار البلد بأسره، حيث ظهرت تقارير مقلقة، خلال الأسبوع الماضي، عن ظهور جماعات إرهابية جديدة في جنوب اليمن، تضم تنظيم القاعدة وداعش، وهي مسؤولة إلى حد كبير عن تصاعد العنف.

كما أطلق حزب الإصلاح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صيحات احتشاد لمقاتليه من مأرب المعروفين بصلات وثيقة مع القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش.

كما أن محافظ مأرب نفسه هو عضو في حزب الإصلاح ويتمتع بدعم بعض أكثر المتطرفين تشدداً في البلاد، طبقا للمجلة.

ويبدو أن دعوات الاحتشاد هذه، تهدف إلى زعزعة استقرار التحالف العربي، وإفشال السلام النسبي الذي شهده الجنوب منذ استعادته من المتمردين الحوثيين.

ويتمثل أحد العناصر التي تم التغاضي عنها إلى حد كبير في الحرب الأهلية في اليمن، في تورط الجماعات الإرهابية، وقدرتها على الإرهاب والفوضى، مع تركيز الكثير من وسائل الإعلام الدولية وصناع السياسة على القتال بين التحالف والمتمردين الحوثيين.

ولقد حققت قوات التحالف، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، في أماكن مثل المكلا، تقدماً كبيراً على مدى السنوات الثلاث الماضية في تفكيك قدرة هذه المنظمات الإرهابية على إحداث الموت والدمار.

لذلك، سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة للمنطقة والعالم، لرؤية هذه الجماعات تجدد وتؤجج العنف في جنوب اليمن، بدافع من حزب الإصلاح المتشدد.