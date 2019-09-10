الفنانة بلقيس فتحي تغضب حزب الإصلاح بعد تفاخرها بجنسيتها الإماراتية

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

بلقيس فتحي

كتب الخليج 365 ـ رصد خاص:

لم يدر بخلد الفنانة الإماراتية من أصول يمنية، بلقيس أحمد فتحي، أنها ستتعرض لحملة إلكترونية على نطاق واسع لمجرد تعبيرها عن فخرها بجنسيتها الإماراتية.



ويوم أمس، شن ناشطون محسوبون على حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) حملة كبيرة على الفنانة بلقيس.

وكشر ناشطو الحزب عن أنيابهم بعد تدوينة للفنانة فتحي عبرت من خلالها عن فخرها بجنسيتها الإماراتية.

في المقابل، دافع ناشطون عن الفنانة بلقيس، ورأوا أن من حقها التفاخر ببلد عظيم تحمل جنسيته كالإمارات.

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وقال آخرون، إن حزب الإصلاح آخر من يحق له التحدث عن الوطنية، كون مواقفه تتناقض كليةً مع هذا الحديث.

وكتب ناشط، يدعى "أبو عز الدين": انتماؤهم وولاؤهم لتركيا وقطر أكثر من الوطن ثم ينكرون على بلقيس أحمد فتحي تغريدة تحدثت عن بلد تعيش فيه وتحمل جنسيته.

وقال الناشط محمد سام، ساخرا: يطالبون بلقيس أحمد فتحي بتغيير اسمها كونها قالت إنها تحب الامارات.. وينسون أن بلقيسهم الأولى كشفت عن ساقيها "وفحطت" وهي ملكة.

وكتب مغرد يدعى شموخ وطن: اتركوا بلقيس في حالها، فليست من ضيع وطنكم، واعتذرا ولها، ويكفيها فخرا أن أول أغنية وطنية في 2011 كانت لوالدها الفنان أحمد فتحي.. مشكلتنا مع هادي الذي ضيع الوطن وليس مع بلقيس.

يشار إلى أن الحملة على بلقيس مازالت مستمرة حتى اللحظة، من قبل مغردين معظمهم من العاملين لحساب حزب الإصلاح.