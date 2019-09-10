ننشر درجات الحرارة المتوقعة في اليمن اليوم الثلاثاء

Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في اليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. عدن (العظمى 37° - الصغرى 29°) صنعاء (العظمى 28° - الصغرى 19°) تعز (العظمى 34° - الصغرى 21°) المكلا (العظمى 35° - الصغرى 28°) الحديدة (العظمى 36° - الصغرى 28°) Advertisements سيئون (العظمى 42° - الصغرى 27°) سقطرى (العظمى 33° - الصغرى 26°) ذمار (العظمى 26° - الصغرى 12°) الغيضة (العظمى 33° - الصغرى 25°) مأرب (العظمى 38° - الصغرى 26°) صعدة (العظمى 30° - الصغرى 18°) المحويت (العظمى 27° - الصغرى 15°) عمران (العظمى 28° - الصغرى 14°) الجوف (العظمى 37° - الصغرى 23°) Advertisements Advertisements

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