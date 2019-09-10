الاكثر مشاهدة - اعتراف سعودي جريئ بالخلاف مع الإمارات بشأن اليمن.. وهذا ما فعته الدولتان لإخفاء الفضيحة

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف سعودي جريئ بالخلاف مع الإمارات بشأن اليمن.. وهذا ما فعته الدولتان لإخفاء الفضيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت اطراف سعودية وبشكل رسمي يوم الثلاثاء اول مرة عن وجود خلاف سعودي اماراتي حول اليمن .

وجاء الاعتراف على لسان الصحفي السعودي المقرب من دوائر الحكم السعودية عبدالرحمن الراشد .

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وكتب الراشد عن الخلاف السعودي الاماراتي مؤكدا ان الحكمة السياسية التي يتمتع بها قادة البلدين نجحت في تجاوزه.

وفي مقالة له بعنوان الخلاف السعودي الاماراتي قال الراشد ان أي خلافٍ مهما كان صغيراً ليس بالحدث السعيد، لكنه قد يكون صحياً في امتحان العلاقة وتمتينها، وهذا ينطبق على ما حدث في التعامل مع النزاع اليمني اليمني في جنوب اليمن. قد يفيد العلاقة السعودية الإماراتية، ويقدم نموذجاً يحتذى في العلاقات الإقليمية بين دول المنطقة المليئة بالثقوب والنزاعات.

وهذا اول حديث شبه رسمي عن وجود خلاف سعودي اماراتي بخصوص الوضع القائم في اليمن.