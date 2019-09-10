الاكثر مشاهدة - الرئيس هادي يفقد القيادة .. وتشكيل جبهة وطنية للقيام بمهام الرئاسة

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يفقد القيادة .. وتشكيل جبهة وطنية للقيام بمهام الرئاسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال قيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الحكومة الشرعية، فاقد القيادة واتخاذ القرار.

وهاجم القيادي المؤتمري، عصام شريم، الرئيس “هادي” وقال إنه “فاقد للقيادة والرؤية والكاريزما، ولا يستطيع أخذ القرار الفاعل”.

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وأكد شريم أن اليمن في الظروف التي يمر بها، وزيادة الأطماع الإماراتية للسيطرة عليه، “يحتاج إلى قيادة تشخص الخلل، ووضع الحلول بشكل حازم، وعدم المساومة على الثوابت”.

وقال: “اليمن بحاجة إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة، ومشروع وطني مقاوم للأطماع تجاه البلاد من مختلف الجهات، والاقتراب من الشعب والانفتاح عليه”.

وربط عضو مجلس الشورى اليمني مستقبل بلاده السياسي والجغرافي والاقتصادي بالمتغيرات الإقليمية والدولية.

وكان الطيران الحربي الإماراتي، ضمن التحالف السعودي-الإماراتي، قصف وحدات من الجيش الوطني الحكومي، في 29 أغسطس 2019، بمنطقة أبين ونقطة العلم؛ المدخل الشرقي لمدينة عدن، مخلفاً 300 قتيل وعشرات الجرحى، حسب بيان وزارتي الدفاع والخارجية اليمنيتين، وهو ما أثار غضب الحكومة.

وطالبت الحكومة اليمنية الإمارات بالكف عن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي بالسلاح، بعد أن اتهمتها بدعم انقلابه على الحكومة الشرعية جنوبي البلاد، في 10 أغسطس 2019، وهدد وزير الداخلية اليمني بدخول عدن “بالسِّلم أو الحرب”.

وكان هادي، الذي يرأس حزب المؤتمر بجناحه الموجود في السعودية، اتهم الإمارات بدعم ما سماه انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي، والتخطيط له، في مسعى منها لتقسيم اليمن.