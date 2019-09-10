شكرا لقرائتكم خبر عن “ حلا الترك “ تستفز مشاعر الملايين وتهين أمها أمام والدها .. والجمهور ينتقم بطريقته الخاصة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب فيديو جديد للفنانة البحرينية حلا الترك في موجة هجوم كبير عليها بعدما شاركت والدها المنتج محمد الترك التفاعل مع الدويتو الغنائي الشهير ” إنساي ” .

ورأي الكثير من المتابعين أن فيديو حلا قصدت به والدتها بعدما تركتها وانتقلت للعيش مع والدها .

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ووجه الكثير من المتابعين إنتقادات حادة لها مثل ” ما أدري ليش أحسه يقصد زوجته أم حلا بحركاته ” .

بينما وصفها آخرون بالعقوق ، فمنهم من قال : لا حول إلا بالله شنو دا بدل ما تحني بأمك أنا اشوف المر عشان أصرف على أمي وأشوف شنو ناقصها و أسعدها هذا واجبي لازم مو جميل غصب لازم الابن أو البنت تكون بارة بكل الأشكال بالذات لأمها ، وغيرها من التعليقات الناقدة .

وكانت والدة حلا “منى السابر” قد أثارت تعاطف الجمهور معها قبل أيام حينما اشتكت من إنتقال حلا للعيش مع والدها ، قائلة ” يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني ” .