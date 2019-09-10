مقاتلات التحالف العربي تجدد قصفها على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ حجة
جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، أيلول 10، 2019، قصفها مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن التحالف شن 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات للمليشيا في محيط وداخل مدينة حرض بالمحافظة.
ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي ترافق مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية.
وأشارت المصادر إلى أن عربات حوثية هُرعت إلى المواقع المستهدفة بالقصف.
وتشهد المدينة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، منذ أيام، مواجهات عنيفة، بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.
وتمكنت قوات الشرعية من التقدم إلى محيط المدينة، بعد مواجهات سقط فيها العشرات من مسلحي المليشيا بين قتيل وجريح وأسير.
وتحاول قوات الجيش، ممثلة بالمنطقة العسكرية الخامسة، إحكام السيطرة على كامل مديرية حرض، بعد سيطرتها، العام الماضي، على مديرية ميدي الساحلية.
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