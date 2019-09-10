خروقات المليشيا للهدنة الأممية في الحديدة خلال الساعات الماضية

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ الحديدة

تواصل مليشيات الحوثي عدوانها على الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة وتحشيد مسلحيها إلى جنوب الحديدة غربي اليمن، في الوقت الذي كانت لجنة تنسيق إعادة الانتشار تعقد جلساتها الختامية للاجتماع المشترك السادس قبالة المحافظة الساحلية.



وأكدت مصادر عسكرية ميدانية في حيس قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بشن عملية قصف مدفعي عنيفة مستخدمة قذائف مدفعية الهاون وبي 10 وقذائف RBG وكذا عمليات قنص متواصلة على مواقع القوات المشتركة في أطراف المديرية.

كما استهدفت المليشيات منذ عصر اليوم مواقع أخرى للقوات المشتركة تقع شرق مدينة حيس بسلاح 14.5 ومعدل البيكا وبالأسلحة القناصة .

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وفي التحيتا جددت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عدوانها على مواقع للقوات المشتركة تقع شمال المديرية وجنوبها في أوقات متفرقة من اليوم مستخدمة أسلحتها المدفعية والرشاشة.

وذكرت مصادر ميدانية في التحيتا أن مواقع القوات المشتركة شمال التحيتا تعرضت لقصف مكثف وعنيف من مدفعية المليشيات الحوثية بقذائف عيار 82 وهاوتزر وB10، فيما استهدفت المواقع الواقعة جنوب المديرية بأعيرة نارية من سلاح 14.5 و12.7.

وتابعت المصادر أن هذا القصف الهمجي ترافق مع قيام المليشيات المدعومة من إيران بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة وحشد قوات جديدة نحو مديرية التحيتا ومناطق أخرى في محافظة الحديدة.

ويشار إلى أنه منذ دخول اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر 2018م تكثف مليشيات الحوثي الإرهابية عمليات قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة والقرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين بالمحافظة ضمن نهج تصعيدي يومي خرقا للهدنة ونسفاً للاتفاق المرعي أمميا.