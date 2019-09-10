مليشيا الحوثي تلزم مديري مديريات صنعاء بتنظيم فعاليات طائفية للاحتفاء بـ"عاشوراء"

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإيرانية ألزمت مديري مديريات أمانة العاصمة صنعاء بإقامة وتنظيم فعاليات طائفية للاحتفاء بمقتل الحسين و"عاشوراء".
وأضاف المصادر، التي نقلت عنها وكالة "خبر" أن المليشيا ألزمت التجار ورجال المال والأعمال دعم وتمويل تنظيم الفعاليات التي تعتبرها الجماعة "إحياءً لقيم آل البيت" والسلالة.
وأكدت المصادر أن قيادات المليشيا المنتمية للسلالة في أحياء حزيز والجراف و صنعاء القديمة فتحت منازلها ودواوينها لإقامة جلسات بكائيات حسينية لإحياء هذه المناسبة.
ويرى متابعون أن الفعاليات الحوثية مقدمة لافتتاح حسينيات بشكل غير معلن وإقامة طقوس المذهب الشيعي الاثنى عشري والذي لا يستبعد خلالها قيام عناصرها بالنواح والبكاء واللطم.
يشار إلى أن المليشيا افتتحت حسنيات بالفعل في بعض محافظات الجمهورية، كمحافظة صعدة والجوف، بعد أن أوفدت عددا من قيادتها العقائديين إلى إيران.
ويرفض المجتمع اليمني الفكر الحوثي والطقوس المستوردة من إيران.
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