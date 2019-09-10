شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القائد العسكري الجنوبي الذي يخافة الانتقالي يظهر اخيراً ويصل الى هذه المدينة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل مغرب يوم الاحد قائد النجدة العقيد لبيب العبد على رأس قوة عسكرية قادما من محافظة شبوة إلى مدينة شقرة الساحلية بابين.

وقال مصدر عسكري بان القائد لبيب العبد وصل على رأس قوة عسكرية يوم الاحد من مدينة شبوة الى شقرة.

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واضاف:لازالت قيادات عسكرية رفيعة تتوافد الى الجبهة قبل بدأ عملية تحرير زنجبار وعدن.

ويوم الأحد قامت قوة تابعة للانتقالي باقتحام منزل العبد ونهب محتوياته حيث ان العبد غادر عدن الى السعودية قبل ان يعود الى ابين يوم الاحد.