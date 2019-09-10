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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إعلان طارئ عن عزل الامير " تميم بن حمد " وتشكيل مجلس أعلى لإدارة شئون قطر ..ما الذي حدث ؟

اعلنت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، نيتها عزل حاكم قطر الحالى تميم بن حمد آل ثانى. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عـــــاجـــــل : فتاة سعودية تفر إلى اليمن وتطلب اللجوء وتكشف عن مفاجأة صادمة .. شاهد كيف تعامل معها الحوثيون.. «صور عاجـــل : "بن سلمان" يعلن عن قرار مصيري .. والشعب السعودي يترقب ما الذي سيحدث !؟ عـــــاجـــــل : إعلان طارئ عن عزل الامير " تميم بن حمد " وتشكيل مجلس أعلى لإدارة شئون قطر ..ما الذي حدث ؟ • ليس محمد بن سلمان ..العسيري يفجر مفاجأة ويكشف عن اسم قائد فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي .. والمطرب يعترف كيف تم تقطيعه وما الذي حدث على الطاولة قبل قتله ..شاهد الاعترافات المروعة Advertisements • الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا لجميع المسلمين .. • عاجـــل : السعودية تعلن اسقاط طائرة ايرانية اثناء تحليقها في هذا المكان ..تطورات طارئة إعلامي عُماني يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث في الإمارات (فيديو) عـــــاجـــــل : شاهد اول صورة للفتاة السعودية التي هربت إلى اليمن وطلبت اللجوء .. ---------------------------------------- واكدت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، انتخاب مجلس أعلى لإدارة البلاد لحين ترشيح عائلة أحمد آل ثانى أميرا للبلاد، والاعتذار للشعوب العربية التى تضررت من السياسة القطرية، خاصة فى سوريا ومصر وليبيا وعرض ما سيتم الاتفاق عليه مع سوريا وليبيا لإعادة بناء ما تسببت سياسات الأمير فى تدميره، وإعادة العلاقات مع الدول الشقيقة فى المنطقة العربية ومجلس التعاون الخليجى وفق مبادىء الاخوة وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير. وتعهد المجلس القيادى لتنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر أمام المجتمع الدولى بالالتزام بكافة الاتفاقات والعقود الموقعة بعد عزل تميم بن حمد، مع بذل كل ما تستطيعه الإدارة الجديدة فى البلاد لمحاربة الإرهاب

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