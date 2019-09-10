شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القربي يفصح عن موقف لن ينساه مع الرئيس ”صالح” ويتحدث عن اعتراف ”المؤتمر”بالشرعية و الشيخ الاحمر والاصلاح و ”اليماني” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القربي يفصح عن موقف لن ينساه مع الرئيس ”صالح” ويتحدث عن اعتراف ”المؤتمر”بالشرعية و الشيخ الاحمر والاصلاح و ”اليماني”

قال الدكتور أبو بكر القربي، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، أن الشرعية التي يعترف بها الجميع، ونحن في المؤتمر من المعترفين بها أيضاً، أثبتت عجزها في إدارة الأزمة، وتقديم المبادرات لحلها، كما فشلت في إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً، ولذلك تعرضت للتهميش. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عـــــاجـــــل : فتاة سعودية تفر إلى اليمن وتطلب اللجوء وتكشف عن مفاجأة صادمة .. شاهد كيف تعامل معها الحوثيون.. «صور عاجـــل : "بن سلمان" يعلن عن قرار مصيري .. والشعب السعودي يترقب ما الذي سيحدث !؟ عـــــاجـــــل : إعلان طارئ عن عزل الامير " تميم بن حمد " وتشكيل مجلس أعلى لإدارة شئون قطر ..ما الذي حدث ؟ • ليس محمد بن سلمان ..العسيري يفجر مفاجأة ويكشف عن اسم قائد فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي .. والمطرب يعترف كيف تم تقطيعه وما الذي حدث على الطاولة قبل قتله ..شاهد الاعترافات المروعة Advertisements • الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا لجميع المسلمين .. • عاجـــل : السعودية تعلن اسقاط طائرة ايرانية اثناء تحليقها في هذا المكان ..تطورات طارئة إعلامي عُماني يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث في الإمارات (فيديو) عـــــاجـــــل : شاهد اول صورة للفتاة السعودية التي هربت إلى اليمن وطلبت اللجوء .. ---------------------------------------- وأوضح القربي في حوار أجرته مجلة "العربي الأمريكي" الاحد، أن كل ما يشغله الآن هو إنقاذ اليمن مما هي فيه، و البحث عن مبادرة للسلام. واشار الى أن تجربة المؤتمر مع الإخوان طويلة، بدأت مع بدء الحوار الوطني عام 1980م، ومرت بمحطات متعددة من الاتفاق والاختلاف، وكان من الواضح دائماً رغبتهم في الانقضاض على السلطة، إلا أن حكمة الزعيم والشيخ عبدالله بن حسين، رحمهما الله، منعت حدوث الصدام بينهما، ولكن مع غياب الشيخ عبدالله لفترة عن صنعاء نتيجة مرضه؛ رفعت الكوابح عن الرغبة في السلطة، لتصبح السلطة هدفاً بدلاً من أن تكون وسيلة، وجاءت بعدها أحداث 2011م، ومحاولة اغتيال قيادة الدولة في جامع الرئاسة؛ لتضع نهاية لعلاقة المؤتمر مع تنظيم الاصلاح. ونوه القربي بأن هناك موقف مع الزعيم علي عبدالله صالح لا يمكن نسيانه حين شاهده وهو في غرفة الانعاش، بعد تفجير جامع الرئاسة وهو ما بين الحياة والموت. ولفت القربي الى أنه عندما يحدث تغييب لدور وزارة الخارجية فالمسؤول الأول عنه هو رئاسة الدولة، لأن الخارجية هي من يعبر عن موقف الدولة ورئيسها. وعلق القربي على مشهد خالد اليماني وهو يجلس إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: الوزير خالد اليماني دبلوماسي فطن وأعتقد أنه وقع في مطب دبر له

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القربي يفصح عن موقف لن ينساه مع الرئيس ”صالح” ويتحدث عن اعتراف ”المؤتمر”بالشرعية و الشيخ الاحمر والاصلاح و ”اليماني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.