شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للإمارات طلب سعودي عاجل للحكومة الشرعية يدعوها لرفض الحوار مع الانتقالي ويتعهد بإسقاط انقلاب عدن خلال أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرح سياسي سعودي، مقترح للحكومة اليمنية قال لإنها سيعمل إلى إسقاط التمرد في مدينة عدن سريعا. وقال السياسي السعودي سلطان الطيار، في تغريدة على حسابه بتويتر، "إذا استمرت الحكومة الشرعية في اليمن في تمسكها بموقفها الرافض للحوار قبل الانسحاب سيسقط التمرد في عدن سريعا خلال أيام". Advertisements وخاطب الشرعية "لا تشرعنوا التمرد ولا تقدموا لهم طوق نجاة فهم في مأزق حقيقي هم ومن مولهم". ويسيطر على مدينة عدن المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي لانفصال جنوب اليمن عن شماله. واتهمت الحكومة اليمنية رسميا الإمارات بدعم تمرد المجلس الانتقالي على الحكومة اليمنية.

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