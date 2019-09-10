شكرا لقرائتكم خبر عن المغرد السعودي الشهير ” مجتهد ” يغوص في خصوصيات ” ابن سلمان ” وينشر ”تسريبات حساسة” للغاية لم تخطر على بال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظهور جديد .. وتعليقا على قرار إقالة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من إدارة شركة أرامكو مؤخرًا، علق المغرد السعودي الشهير، مجتهد ، حول أسباب القرار.

ففي سلسلة تغريدات ، قال مجتهد ، شرقت الصحف ووسائل الإعلام العالمية في تفسير سبب إقالة خالد الفالح وتعيين ياسر الرميان رئيسا لمجس أرامكو، لكن الحقيقة أن ما جرى له ثلاث أسباب.بحسب رصد "ناس تايمز".



مجتهد، زعم أن "السبب الأول ابن سلمان يريد بيع ارامكو بأي وسيلة، ولم يصدق أن البيع غير ممكن بقياس البورصات العالمية، وحمل الفالح المسؤولية، فأتى بالرميان الذي يعتقد أنه سيهزم الموانع العالمية ويبيع أرامكو، وذلك لأنه أقرب له نفسيا و أكثر قدرة على إقناعه بقدراته الخارقة".

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وقال المغرد السعودي، إن الامير ابن سلمان ينوي تضييق دائرة معلومات المال والاستثمار، فيكون ريع صادرات أرامكو أو دخل أسهمها المباعة (التي لن يمكن بيعها) تحت سلطة رجل واحد من خاصة خاصته، فيتلاعب كما يشاء في مئات المليارات دون تسريب أي معلومة، ولا يوجد أفضل من ياسر الرميان لتلك المهمة".

أما السبب الثالث، وهو المفاجئ جدا، يقول مجتهد، : "السبب الثالث الرميان من ضمن الشخصيات المفضلة عند ابن زايد، وقد رشحه لرئاسة أرامكو، و"رغبات ابن زايد عند ابن سلمان أوامر" فلا يمكن إلا تعيينه، وهو نفس السبب في تعيين بندر الخريب وزيرا للصناعة، فهو كذلك من مرشحي ابن زايد الذين ينطبق عليهم المصطلح الجديد "سعو-إماراتيين".