شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : "بن سلمان" يعلن عن قرار مصيري .. والشعب السعودي يترقب ما الذي سيحدث !؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، إن اتفاق "أوبك +" سيستمر على المدى الطويل في ظل إرادة الجميع .

وأوضح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أنه لا يمكن التكهن بشأن أسعار النفط.

وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان: "آمل أن يكون النصف الثاني من العام الجاري، بأفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول".

وأشار الوزير السعودي إلى أن "ركائز السياسة السعودية لن تتغير".

وتابع: "سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية راسخة، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة".

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واستمر بقوله: "جميع أعضاء أوبك لهم دور مهم، ووجهات نظرهم يجب أن تحترم".

وقال إنه ينبغي على جميع أعضاء أوبك تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك.

وأردف: "لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ، خاصة وأن آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين أمريكا والصين".

وأوضح وزير الطاقة السعودي: "نحن لا ندير السوق، إنما نحقق التوازن، والمملكة تعمل على ضمان أن تظل المنطقة مستقرة".

وصدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للطاقة