فلكي يمني شهير هذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توقع فلكي يمني، يوم الاثنين، بتزايد واتساع فرص هطول الأمطار الرعدية خلال الـ48 الساعه القادمة على مناطق متفرقة. وأوضح الفلكي محمد عياش، في بيان مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أن الأمطار المتوقع هطولها ستُغطي مساحات أوسع من السهول الغربية وأغلب الأجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، ومناطق اُخرى مُتفرقة من شرق وجنوب غرب البلاد. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأشار عياش الى أن تلك الامطار ستكون تحت تأثير المنخفض الجوي للبحر الأحمر وإستمرار التيارات الهوائية المُحملة ببخار الماء القادمة من بحر العرب. وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقع أمس بهطول أمطار رعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على أغلب محافظات الجمهورية.

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