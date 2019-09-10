شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يقتل زوجته « ضربًا » والسبب صادم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الشرطة المصرية القبض على رجل أربعيني متهم بقتل زوجته، حيث اعتدى عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأرجع المتهم سبب فعته إلى إهمالها في تربية نجلهما، مقرا بأنه تعدى عليها بالضرب بيده قاصدًا تأديبها.

وتم إيداع جثة المجني عليها بالمشرحة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.