شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة خاضعة للحوثيين تصدر حكم بحبس وتغريم صحفي يمني وايقاف محركه الاخباري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات التابعة لمليشيات الحوثي بصنعاء ، اليوم الإثنين ، حكما بالسجن لمدة عام على الصحفي مدير محرك ( صحافتك) ، أحمد أحمد الأسدي مع إغلاق المحرك .

وقال أحمد الأسدي في بلاغ صحفي له “إنه في يومنا هذا الإثنين الموافق 9/9/2019 ، أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات في أمانة العاصمة صنعاء ، في جلستها اليوم حكماً جائرا علينا قضى اولا بادانتي في قضية نشر منسوبة لمحرك صحافتك رغم كونه ليس ناشرا ، ثانياً الحكم علي بالحبس لمدة سنة مع النفاذ تبدأ من تاريخ النطق بالحكم يومنا هذا ، ثالثاً تغريمي مبلغ وقدره نصف مليون ريال تعويض ومخاسير محاماة للمحكوم له ، رابعاً إغلاق محرك صحافتك الإخباري”.

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وأوضح الأسدي في بلاغه أن هذا الحكم “يعد اول حكم من نوعه وسابقة في تاريخ القضاء والصحافة اليمنية ، حيث لم يفرق القاضي بين المحرك كقارئ اخباري وبين الموقع الناشر ، والمسؤول عن النشر ، والتقطه محرك صحافتك كغيره من المحركات”.

وأكد الأسدي قيام الجماعة بايداعه الحبس ، معتبرا ذلك ، مخالفا لقرار منع الحبس في قضايا النشر والرأي .

وناشد الأسدي في بلاغه أبناء المجتمع الوقوف والتضامن معه ، لرفع الظلم الذي وقع به ، والهادف إلى تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة ، وحريات الرأي والتعبير والإعلام على وجه التحديد .