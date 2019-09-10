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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سيناريوهات خطيرة ومفاجئة تقلب الموازين في اليمن باتفاق سعودي اماراتي

كشف كاتب ومحلل عسكري يمني ، عن سيناريوهات خطيرة، تمكن لما يسمى المجلس الانتقالي وتقلب الموازين لغير صالح شرعية الرئيس هادي وحكومته ، بتوافق سعودي اماراتي.

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وردنا الان : سيناريوهات خطيرة ومفاجئة تقلب الموازين في اليمن باتفاق سعودي اماراتي

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وقال علي الذهب في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر ، اليوم تعليقا على البيان السعودي الاماراتي الاخير ، ان «بيان السعودية والإمارات يؤكد أنهما متفقتان على الوضع الراهن، وأن على حكومة هادي القبول به، مع منحها ضمانات تلمع بها موقفها أمام مؤيديها».

واضاف : «هذا الواقع يمنح الطرفين تقاسما متساويا لمكاسب الحرب، وينقل الأحداث إلى ما قبل الخطوة الأخيرة التي ستطوي مرحلة الرئيس هادي».

واشار المحلل العسكري الذهب الى ان «ما وصفه بتجميد الأزمة وتخديرها بالبيانات، يوفر متسعا من الوقت، لتمكين الانتقالي من بناء دفاع صلب حول مدينة عدن، ونقل المعركة إلى شبوة وأبين وحضرموت».

وتابع :«عندها لن يكون أمام الشرعية سوى الدفاع، وربما لن تصمد، وهكذا نكون أمام حالة مشابهة للحرب في مناطق الشمال، بما في ذلك الحديدة».

وبحسب الذهب فإن «خلاف السعودية والإمارات في اليمن على التفاصيل، أما الأساس فمتفق عليه ، وان الضحية اليمن؛ بفعل أنصار التحالف؛ الأغبياء، واللصوص، والخونة» حد وصفه.

وقال في تغريدة اخيرة «أصبحت الحرب اليمنية متجرا للانتهازيين ،عن نفسي، لم أعد أثق بالتحالف؛ لأنه حال دون تمكين الرئيس من ممارسة سلطاته على الأرض. ،ولا أثق بالمسئولين؛ لأن أغلبهم مخبرون مع اللجنة الخاصة، ضد الرئيس والمشروع الوطني ككل ،لا يريدون للحرب أن تنتهي أبدا؛ لأنهم مستقرون مع أسرهم، وللشعب الجحيم».