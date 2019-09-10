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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشرس قبائل يافع تنقلب على الانتقالي وتصدر البيان رقم واحد

أعلنت قبائل يافع بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، اليوم الاثنين، تبرأها من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وأكدت في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، عن رفضها واستنكارها للافعال التي صدرت من بعض المنتمين للجنوب (في اشارة للانتقالي) وإن كان البعض منهم ينتمون لقبائل يافع فأننا نرفض ونبرئ من فعلهم ومنهم بما ارتكبوه من تجاوزات بعيدة عن اعرافنا وقيمنا وديننا.. وفق البيان.

وعبرت عن رفضها القاطع لكل المحاولات غير المسئولة من البعض لتحويل الصراع السياسي الى صراع قبلي ومناطقي قائم على الهوية القبلية والعرقية، واشاعة العنصرية وتغذية الأحقاد والكراهية، والاعتماد على خطاب متشنج يدعو الى الجهوية ويستدعي ثارات الماضي ليستحضرها في حاضرنا لأهداف غير رشيده وبعيدة عن قيم مجتمعنا وقيم التعايش الانساني والقبلي.

وأكدت مرجعيات ومشايخ يافع أن القرار القبلي لقبائل يافع والتحدث باسم القبيلة مرتبط بمرجعيتها ومشايخها والمتمثلة بمكاتبها مجتمعة ومتوافقة , ولا يمكن لشخص او شيخ او كائن من كان أن يتحدث باسم قبائل يافع منفرداً ويجر القبيلة الى أي منعطف قبلي او سياسي او اقليمي تخص طموحاته الشخصية فقط .

ونوهت الى ان المحاولات غير العاقلة لبعض الاشكال الفردية والسياسية والتي تعمل على تزييف وعي الناس لاستغلال اسم يافع القبيلة للحشد أو الاستقواء امر مرفوض وغير مقبول مؤكدة احترامها للمواثيق والعهود والاعراف التي تربطها بكافة قبائل الجنوب واليمن، وتحترم خصوصيات القبائل الاخرى وارضها والجغرافية القبلية وحدودها .

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