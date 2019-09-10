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عدن - ياسمين عبدالعظيم - "بن سلمان" يعلن عن قرار مصيري .. والشعب السعودي يترقب ما الذي سيحدث !؟

قال وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، إن اتفاق "أوبك +" سيستمر على المدى الطويل في ظل إرادة الجميع . ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عـــــاجـــــل : فتاة سعودية تفر إلى اليمن وتطلب اللجوء وتكشف عن مفاجأة صادمة .. شاهد كيف تعامل معها الحوثيون.. «صور عاجـــل : "بن سلمان" يعلن عن قرار مصيري .. والشعب السعودي يترقب ما الذي سيحدث !؟ • ليس محمد بن سلمان ..العسيري يفجر مفاجأة ويكشف عن اسم قائد فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي .. والمطرب يعترف كيف تم تقطيعه وما الذي حدث على الطاولة قبل قتله ..شاهد الاعترافات المروعة وردنا الان : سيناريوهات خطيرة ومفاجئة تقلب الموازين في اليمن باتفاق سعودي اماراتي Advertisements • عاجـــل : السعودية تعلن اسقاط طائرة ايرانية اثناء تحليقها في هذا المكان ..تطورات طارئة عـــــاجـــــل : شاهد اول صورة للفتاة السعودية التي هربت إلى اليمن وطلبت اللجوء .. ---------------------------------------- وأوضح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أنه لا يمكن التكهن بشأن أسعار النفط. وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان: "آمل أن يكون النصف الثاني من العام الجاري، بأفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول". وأشار الوزير السعودي إلى أن "ركائز السياسة السعودية لن تتغير". وتابع: "سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية راسخة، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة". واستمر بقوله: "جميع أعضاء أوبك لهم دور مهم، ووجهات نظرهم يجب أن تحترم". وقال إنه ينبغي على جميع أعضاء أوبك تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك. وأردف: "لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ، خاصة وأن آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين أمريكا والصين". وأوضح وزير الطاقة السعودي: "نحن لا ندير السوق، إنما نحقق التوازن، والمملكة تعمل على ضمان أن تظل المنطقة مستقرة". وصدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للطاقة

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