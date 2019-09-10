شكرا لقرائتكم خبر عن في وضح النهار ...لن تصدق ماذا حصل اليوم لثلاث فتيات سعوديات بمنطقة جازان "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في وضح النهار ...لن تصدق ماذا حصل اليوم لثلاث فتيات سعوديات بمنطقة جازان "صور" 2019/09/10 الساعة 02:44 صباحاً Advertisements باشرت الفرق الإسعافية في نجران، صباح اليوم الاثنين، حادث باص طالبات على إحدى الطرق السريعة. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل، ولكن يوجد أنباء عن تسجيل إصابات لم يتم تحديد عددها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في وضح النهار ...لن تصدق ماذا حصل اليوم لثلاث فتيات سعوديات بمنطقة جازان "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.