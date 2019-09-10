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عدن - ياسمين التهامي - سيدة لبنانية تعلن قيام دولة عربية جديدة وترحب بجميع النازحين

أعلنت الدكتورة لبنانية الأصل نادرة ناصيف قيام "مملكة الجبل الأصفر" خلال قمة أوديسا في أوكرانيا.

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وقالت رئيسة وزراء المملكة إن الدولة التي تقع بين مصر والسودان شمال شرق إفريقيا ستعمل على توفير حياة كريمة للمهاجرين العرب والمسلمين على أراضيها التي تبلغ مساحتها 2060 كيلومترا مربعا.



وكانت تقارير نفلا عن مصادر اشارت الى ان عدد الدول التي أكدت حضورها لقمة أوديسا بصفة رسمية هي تقريباً ٢٤ دولة منها ٤ دول عربية بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية ذات الإختصاص المحدد أبرزها: هيئة الأمم المتحدة، الإتحاد الأوروبي، منظمة الأمن والتعاون، في مدينة أوديسا الأوكرانية.

لكن من هي مملكة الجبل الأصفر وماهو هدفها؟ فحسب مصادر حكومية رسمية بهذه الدولة (هي: مملكة الجبل الأصفر) هي دولة عربية ذات سيادة تقع في الشرق الأوسط من شمال شرق القارة الأفريقية، حيث يحدها من الشمال جمهورية مصر العربية ومن الجنوب جمهورية السودان، وتبلغ مساحتها الإجمالية ٢٠٦٠ كيلومتر مربع