شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ”العمل السعودية“ تخفّض تكاليف استقدام الخادمات الفلبينيات بنسبة 50 % والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الإثنين، إنها خفضت تكاليف استقدام الخادمات الفلبينيات بنسبة 50%، بشرط أن تكون الخادمة معروفة من قبل الشخص الذي ستعمل في منزله.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن التخفيض يندرج ضمن خدمة جديدة أطلقتها وزارة العمل، تحت اسم ”معروفة“، ويتم الاستفادة منها من خلال بوابة ”مساند“ الإلكترونية التابعة للوزارة.

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وتمكن الخدمة الجديدة، المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تقدّر بـ 8850 ريالًا (أقل بـ 50٪ من تكلفة الاستقدام المعتاد) ”غير شامل للقيمة المضافة “ وفي مدة زمنية محددة بـ45 يومًا، شريطة اختيار اسم العاملة من قبل المواطن.

وبينت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من خدمة ”معروفة“ من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل ”الاسم ورقم الجواز ورقم التواصل مع العاملة“.

وأوضحت أنه تم ربط هذه الخدمة بمكاتب الاستقدام المرخصة لاستلام ومعالجة الطلبات، حيث يتم اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائيًا من قبل النظام حسب المدينة التي يقيم فيها المواطن.

ويوجد في السعودية نحو 800 ألف عاملة منزلية من مختلف الجنسيات، تعمل غالبيتهن لدى أسر سعودية تشكل نحو ربع عدد الأسر السعودية في المملكة.