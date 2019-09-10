ورد الآن : بشرى سارة من الملك سلمان لجميع الدول العربية .. شــاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمانبن عبد العزيز اليوم الاثنين قرارًا سارًا بشأن رسوم الحج والعمرة. وبحسب وسائل إعلام محلية قرر الملك سلمان إلغاء رسوم تكرار العمرة، التي كانت تفرض على زائري بيت الله الحرام. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وقال وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صلاح: "صدر الأمر الملكي، المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وإلغاء رسوم تكرار العمرة"، وفقًا لصحيفة "عكاظ". وأضاف الوزير أن هذا القرار يدعم تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك باستقبال 30 مليون معتمر في 2030. يذكر أن رسوم تكرار العمرة، كانت تقدر بـ2000 ريال سعودي.

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