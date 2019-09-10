[الثلاثاء 10 سبتمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

خط الرحلة : القاهرة - عدن.

الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) الوصول: 06:45 صباحا .

رقم الرحلة : 854

خط الرحلة : عدن- مومباي.

الإقلاع : 07:30 صباحا. الوصول: 14:00 ظهرا.

رقم الرحلة :855.

خط الرحلة: مومباي- عدن.

الإقلاع : 15:00 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 16:30 مساء.

رقم الرحلة :600.

خط الرحلة : عدن- القاهرة. الإقلاع : 17:30 مساء. الوصول: 20:00 مساءا .

رقم الرحلة :605.

خط الرحلة : القاهرة - سيئون. الإقلاع : 03:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). Advertisements الوصول : 07:30 صباحا.

رقم الرحلة :644.

خط الرحلة : سيئون- عمان.

الإقلاع : 08:45 صباحا. الوصول: 12:00 ظهرا.

رقم الرحلة :645.

خط الرحلة : عمان- سيئون.

الإقلاع : 13:00 ظهرا. (توقيت عمان). الوصول: 16:30 مساء .

رقم الرحلة :604.

خط الرحلة : سيئون- القاهرة.

الإقلاع : 17:30 مساءا. الوصول: 20:15 مساءا.

رقم الرحلة :603.

خط الرحلة : القاهرة- عدن.

الإقلاع : 21:15 مساءا. (توقيت القاهرة ). الوصول: 01:45 فجر اليوم التالي الأربعاء الموافق 11 سبتمبر .

رقم الرحلة : 602.

خط الرحلة : عدن- القاهرة.

الإقلاع : 02:45 فجر اليوم التالي الأربعاء الموافق 11 سبتمبر. الوصول: 05:15 فجر اليوم التالي الأربعاء الموافق 11 سبتمبر.

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