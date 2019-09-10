التحالف يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

Advertisements Advertisements التحالف يعلن إسقاططائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية، مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء اليمنية باتجاه السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي أنه تم اعتراض وإسقاط الطائرة المعادية بالمجال الجوي اليمني فوق محافظة صعدة. وقال العقيد المالكي إن قيادة القوات المشتركة تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية. Advertisements وأكد أن هذه المحاولات البائسة واليائسة من قبل مليشيا الحوثي تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأضاف العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى مليشيا الحوثي، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي. وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. Advertisements Advertisements

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