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إعفاء داود الشريان من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
داود الشريان
كتب
الخليج 365
قالت وسائل إعلام سعودية، أنه صدر اليوم الإثنين، قراراً قضى بإعفاء الإعلامي، داود الشريان، من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وتكليف الإعلامي خالد الغامدي بدلاً عنه .
وبحسب مصادر سعودية، فإن إعفاء الشريان وتكليف الغامدي، جاء بناءاً على قرر مجلس ادارة هيئة الاذاعة والتلفزيون برئاسة الوزير تركي الشبانة .
وخالد بن حمود الغامدي، كان يشغل منصب مديرا للقناة السعودية الأولى، منذ مارس 2018 وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون من جامعة الملك سعود لعام 1423هـ .
كما حصل على العديد من الدورات في مجال الإعلام، وتدرج في المناصب بالإعلام السعودي الرسمي، حيث عمل مخرجًا في القناة الرياضية عام 1423هـ ولمدة عام، ثم مدير الإخراج في قناة الإخبارية عام 1424 لمدة عام، ثم مدير إدارة التخطيط والتطوير في قناة الإخبارية عام 1425 لمدة عام، ثم مساعد المدير العام للشؤون الفنية والإنتاج في القناة الثانية السعودية عام 1426 لمدة عامين .
ثم تولى الغامدي منصب نائب مدير عام القناة الثانية السعودية عام 1428 لمدة ثلاث سنوات، ثم مساعد المدير العام لشؤون الأخبار والبرامج بالقناة الإخبارية عام 1431 لمدة ثلاث سنوات، ثم نائب المشرف العام على قناة الإخبارية عام 1434ولمدة عامين، ثم مستشارًا إعلاميًّا في القناة السعودية الأولى 1436 لمدة ثلاث سنوات، ثم عمل نائبًا لمدير عام القناة السعودية الأولى حتى صدر قرار تعيينه في 23/ 6/ 1439 مديرًا عامًّا للقناة الأولى.
فيما تولى الشريان رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، في ديسمبر 2017م .
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