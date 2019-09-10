شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : فضيحة مدوووية ومعلومات إستخبارتية دولية "صادمة" بعد القبض على أكبر خلية إرهابية تابعة لأحدى "دول التحالف" في اليمن وقرار سعودي خليجي بشكل "عاجل" يخبط الأوراق ويعكس المعركة..ضد هذة الدولة..؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبير عسكري وسياسي علىصفحتة الرسمية في إحدى مواقع التواصل الإجتماعي يكشف ماوراء خلية التجسس الاماراتية التي تم كشفها في الكويت وقد اثبتت للسعودية و الكويت ان الامارات لا تعمل لصالح دول الخليج و تماسكه وانما تعمل لصالح ايران الهادفة الى تمزيق الخليج و السيطرة على كل منافذ تجارة النفط فيه . مما جعل السعودية و الكويت تراجع حساباتها و تعرف عدوها الحقيقي ولهذا شرعة المملكة و الكويت في اعادة العلاقة مع قطر كونها اكثر وفاءً لمنطقتها و محيطها الخليجي من الامارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل : فضيحة مدوووية ومعلومات إستخبارتية دولية "صادمة" بعد القبض على أكبر خلية إرهابية تابعة لأحدى "دول التحالف" في اليمن وقرار سعودي خليجي بشكل "عاجل" يخبط الأوراق ويعكس المعركة..ضد هذة الدولة..؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.