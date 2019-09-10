عــــــــــاجل: قناة المسيرة توقف كافة برامجها الإخبارية وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - نعت قناة المسيرة مصرع القائدين العسكريين محمد نجيب أحمد الحاذق و محمد بن علي المزيجي بعد ان لقي مصيرهما في احدى الجبهات .
ولم تكشف المسيرة زمان ولا مكان مصرع القائدين الا انها وصفتهما بالابطال والشهداء .
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وكانت عدد من المواقع الاخبرية قد ذكرت ان عدد من عناصر المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، لقو مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بارزة في جبهات القتال بمحافظة صعدة.
مصادر محلية قالت لـ “خبر” للأنباء، إن القيادي الحوثي المدعو “محمد نجيب أحمد الحاذق” لقي مصرعه مع آخر يدعى “محمد بن علي المزيجي” في الجبهات الشمالية بصعدة.
وأضافت المصادر، إن الصريعين ينحدران من محافظة ذمار، حيث يعد “محمد الحاذق” رئيس فرع مجلس التلاحم القبلي بمدينة ذمار لدى المليشيات ونجل الشيخ “نجيب الحاذق”.
وأشارت المصادر، أن هناك قيادات حوثية بارزة لقت مصرعها إلى جانب المذكورين، فيما لا تزال المليشيات تكتم عنهم حتى اللحظةواكتفت لمسيرة بالاشاة الى 2 منهما.
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