شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف غريب في المغرب.. عروسان بملابس السباحة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جذب حفل زفاف غريب من نوعه انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد أن ظهر العروسان في مقطعي فيديو مختلفين، خرجا فيهما عن عادات وتقاليد الأعراس في البلاد.

وظهر في مقطع الفيديو الأول، الذي انتشر يوم أمس الأحد، العروسان وهما يرتديان ملابس السباحة، حيثُ كانا يجلسان على المائدة المغربية المعروفة في الأعراس بـ“العمارية“، ما يعني أنهما العروسان.

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وفجأة يقرر العريس أن يقفز في المسبح تحت تشجيع الحاضرين، لتلحق به العروس بعد تردد، وتنزل المسبح بلباس السباحة الأبيض الذي ترتديه.

وظهر اليوم الإثنين في مقطع فيديو آخر يقول ناشروه إنه لذات العروس وهي تجلس على ”العمارية“، حيثُ ترتدي اللباس التقليدي المغربي، وحولها فتيات بـ“القفطان“، يرقصن على أنغام أغنية للفنانة الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

وذكر ناشرو الفيديوهات أنها تعود لعروس مغربية تُدعى لينا الودغيري، وليس لسائحة تقيم حفلًا خاصًا، كما هو متداول، مشيرين إلى أن الزفاف تم في مدينة الدار البيضاء.

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حفل الزفاف، بين الاستغراب لدى البعض والإعجاب لدى البعض الآخر منهم، فضلًا عن قسم آخر وجه انتقادات لاذعة، معتبرين الأمر يدخل ضمن ”قلة الأدب“ و“الإساءة للتراث المغربي“، فيما دافع البعض عن العروس باعتبار الأمر شخصيًا لا حق لأحد بالتدخل فيه.