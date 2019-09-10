الاكثر مشاهدة - شاهد : فنانة شهيرة تعلن حاجتها لزوج ‘‘رعوي’’ وترفض 7 شباب تقدموا لخطبتها لسبب لا يخطر على بال (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : فنانة شهيرة تعلن حاجتها لزوج ‘‘رعوي’’ وترفض 7 شباب تقدموا لخطبتها لسبب لا يخطر على بال (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة الأردنية نداء شرارة انها لم تخرج بموعد غرامي في حياتها ، وان الزواج في المرتبة الثانية في حياتها، وأنها لم تعثر على فارس احلامها لليوم.

واضافت في حوار لمجلة سيدتي : تقريباً 7 شباب تقدموا لخطبتي، لكن لم يحدث نصيب بيننا، وأولويتي الآن أكرسها لعائلتي ولفني، والزواج يأتي في المرتبة الثانية في حياتي.

واعتبرت "شرارة" أن سبب تأخرها في الزواج انها تفضل الزواج التقليدي على زواج الحب.

وتابعت : أؤمن بالحب الحقيقي الشريف الذي يولد بالعشرة الطيبة وحسن المعاملة خلال الزواج وليس قبله.

Advertisements

​​​​

​​​​​​

​​​​​​​​​​



واردفت : أعترف بأنني إلى الآن لم أخرج بموعد غرامي في حياتي، ولم أمر بأي تجربة عاطفية في حياتي، لأنني ببساطة فتاة محافظة، ولا أرضى الخروج عن تقاليدي المحافظة ولا عن ديني، والحب الحلال يأتي خلال الزواج.

وعن مواصفات فارس أحلامها قالت : لا يهمني ماله ولا ثراؤه، الأهم بالنسبة إليّ أن يكون ابن حلال ورجلاً صالحاً، يتقي الله، يحبني لذاتي كما أنا، ويكون مرآة نفسي، وشريك حياة حقيقي، وسندي في الدنيا بعد أمي ووالدي.

واردفت : أتمنى من الله أن يرزقني بطفلتين إناث حتى أحاط بالرقة والحنان منهما.

وعن تفكيرها بتقديم دويتو غنائي، قالت ان الفكرة ترودها ومن الممكن ان يكون الطرف الاخر تامر عاشور، ووائل جسار، ويارا، وحين تُتاح الفرصة لذلك، لن تتردد.