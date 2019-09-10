الاكثر مشاهدة - توريط ابنة الرئيس الراحل في قلب العاصمة المصرية ‘‘القاهرة’’ .. وإعلان رسمي بشأنها

شكرا لقرائتكم خبر عن توريط ابنة الرئيس الراحل في قلب العاصمة المصرية ‘‘القاهرة’’ .. وإعلان رسمي بشأنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مركز الإعلامي الرقمي العراقي، اليوم الأحد، 8 سبتمبر، رصده قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحذف صفحة موثقة مزيفة باسم الإبنة الكبرى لصدام حسين.

وأوضح المركز في بيانه اليوم، أن شركة فيسبوك حذفت الصفحة الموثقة المزيفة باسم "رغد صدام حسين"، منوها إلى أن الصفحة كان لديها أكثر من نصف مليون معجب، وتدار من داخل جمهورية مصر العربية. Advertisements ​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​

وبين المركز، أن الصفحة التي تم حذفها، موثقة بالعلامة الزرقاء، وكان اسمها سابقا (حظك اليوم) ولكنها خدعت الكثير من المستخدمين ممن ظنوا إنها تمثل شخصية (رغد صدام حسين).

واختتم مركز الإعلام الرقمي، تجديد تأكيده بأن الفيسبوك يعمد كل يوم إلى حذف مئات الصفحات، والحسابات المزيفة، في خضم حربه ضد الصفحات، والحسابات المزيفة التي تنشر أخبارا كاذبة، وتروج لمعلومات غير صحيحة.

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