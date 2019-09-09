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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: اولي البشائر.. اتفاق اولي بين الشرعية والحوثيين في الحديدة وهذا اول النقاط

تمحض الاجتماع الثاني والاخير للجنة التنسيق المشتركة في الحديدة اليوم الاثنين بالاتفاق على نقاط هامة كبداية للاتفاق الشامل بحضور ممثلين عن الامم المتحدة. وهذه ابرز النقاط إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة الأممية في الحديدة حيث يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين و الامم المتحدة Advertisements سيعمل مركز العمليات المشتركة على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع الضباط الميدانيين. نشر فرق مراقبة في أربع مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة كخطوة أولى لتثبيت وقف اطلاق النار في الحديدة.

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