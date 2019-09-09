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عدن - ياسمين التهامي - مسؤول في الشرعية: أمر خطير تضمنه البيان المشترك بعكس بيان السعودية

كشف سفير اليمن في الأردن، علي العمراني، عن أمر خطير للغاية في البيان المشترك الذي صدر عن السعودية والإمارات بخصوص الأحداث في عدن وبعض مناطق الجنوب.

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وقال العمراني في تغريدة قبل قليل، رصدها "المشهد الخليجي": "البيانات التي تصدر من السعودية تؤكد على قضايا مهمة مثل وحدة اليمن وسلامة أراضيه".

وأضاف: "البيان المشترك مع الإمارات أغفل هذه النقطة المفصلية.. ومثل هذا يخل بمشروعية مشاركة الإمارات في التحالف العربي في الصميم، وهو موقف خطير إلى الغاية ومرفوض بكل ما تعني الكلمة".