عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية تهرب الى العاصمة صنعاء طالبة اللجوء من الحوثيين ...لن تصدق كيف تم التعامل معها "صورة"

2019/09/10 الساعة 12:12 صباحاً

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هوية لسيدة سعودية قالوا أنها هربت من السعودية إلى اليمن .

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وجاء في تفاصيل الحادثة ان السيدة تدعى " عائشة علي محمد المرزوق " مواطنة سعودية من مواليد عاصمة المملكة الرياض ، وصلت إلى مدينة صنعاء قبل شهرين وتطلب اللجوء من ما أسمته "العنف الاسري وقمع السلطات السعودية" و حاليا تنظر حكومة صنعاء في طلبها.

ولم يتسنى لنا في "جهينة يمن" التأكد من صحة الخبر .