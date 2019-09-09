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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: في تطور خطير ...حزب الإصلاح والانتقالي على وشك إبرام "صفقة القرن" اليمنية عبر حوار غير معلن"تفاصيل"

كشفت مصادر إعلامية عن حوار غير معلن بين حزب التجمع اليمني للإصلاح، والمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة السعودية بهدف إيجاد حلول سياسية بعد المواجهات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

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ونقل موقع "صيرة بوست" عن مصادر مطلعة أن الاجتماع حضره علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية ومعين عبدالملك رئيس الوزراء وعبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية من جانب حزب الإصلاح، وعيدروس قاسم الزبيدي وآخرين عن الانتقالي.

ووفقًا لذات المصدر فقد تم الاتفاق على ابقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في منصبه، وتعيين نائب ثاني لرئيس الجمهورية يمثل المجلس الانتقالي بالإضافة إلى إقالة وزير الداخلية أحمد الميسري وكل من وقف إلى جانبه.

وذكر "صيرة بوست" أن منصب وزير الداخلية والنقل والأشغال العامة ستكون، وفقَا للاتفاق، من نصيب المجلس الانتقالي على أن يبقى علي محسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية.