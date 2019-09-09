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عدن - ياسمين التهامي - مدرسة الأوائل الأهلية بالغيضة تدرب 15 معلم ومعلمة مهارات حديثة في التعلم النشط

جهينة يمن _خاص: الغيضة

نحو السعي للتميز بمهنية وفق إطار رؤية و رسالة كاملة لبناء قادة و قائدات المستقبل ، أقامت مدرسة الأوائل الأهلية في مقرها بالغيضة المرحلة الثانية من تنفيذ سلسلة من دوراتها التدريبية بعنوان "مهارات حديثة في التعلم النشط "، يشارك فيها( 15) من معلمي ومعلمات المدرسة بقيادة المدرب أمير يحي شجرة وتحت رعاية و إشراف أ. عبدالناصر الهلالي و أ. فائزة النقيب مديرة المدرسة

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و أوضح الهلالي بدوره قائلا يتلقى المشاركون في الدروة خلال ثلاثة أيام بما يقارب 15 ساعة كمرحلة ثانية من فعاليات التدريب المكثف و الإستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد بنشاط متجدد تتضمن مفاهيم و طرق مطورة في مهارات التدريس و أساليب التعامل الحديثة لتطوير خبراتهم العلمية و الفكرية في مجال التعليم

و أضاف أن أهمية التدريب المستمر للمعلم يعزز من تطوير بيئة التعليم في الواقع نحو الأفضل و يؤثر بدرجة كبيرة في تحسين أداء المعلنين مما يساعد في إيصال المعلومة للطالب بالشكل السليم.