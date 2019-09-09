شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : سياسي سعودي يهاجم بيان بلاده والإمارات بشأن اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انتقد السياسي السعودي البارز سليمان العقيلي، البيان السعودي الاماراتي المشترك، حول الوضع في اليمن، وخاصة منه الفقرة المتعلقة بالتنظيمات الارهابية.

جديد الحدث أونلاين:

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ووصف العقيلي في تغريدة على تويتر الفقرة التي تضمنها البيان بالمطاطية، وشدد على تحديد التنظيمات الإرهابية في اليمن بالاسم بدلا من الوصف المطاط.

وأكد المحلل السياسي السعودي أن دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني وهي الفقرة الأهم في البيان حد قوله تتطلب "كف أذى المليشيات وانسحابها من المقرات الرسمية"، في إشارة منه للتشكيلات العسكرية المدعومة من ابو ظبي.

وتراجع البيان السعودي الاماراتي المشترك عن مطالب تضمنها بيان سعودي صدر قبل يومين شملت انسحاب التشكيلات العسكرية من المواقع التي سيطرت عليها عقب تمردها وإعادة إلى الحكومة الشرعية.

اهم ما في البيان (دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني )

وهذا يتطلب كف اذى المليشيات

وانسحابها من المقرات الرسمية .

اما الحديث عن (التنظيمات الإرهابية في اليمن) ..

فكان ينبغي تحديدها ( بالاسم ) بدلا من الوصف المطاط !! — سليمان العقيلي (@aloqeliy) September 8, 2019

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سليمان العقيلي@aloqeliy

اهم ما في البيان (دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني )

وهذا يتطلب كف اذى المليشيات

وانسحابها من المقرات الرسمية .

اما الحديث عن (التنظيمات الإرهابية في اليمن) ..

فكان ينبغي تحديدها ( بالاسم ) بدلا من الوصف المطاط !!

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اهم ما في البيان (دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني )

وهذا يتطلب كف اذى المليشيات

وانسحابها من المقرات الرسمية .

اما الحديث عن (التنظيمات الإرهابية في اليمن) ..

فكان ينبغي تحديدها ( بالاسم ) بدلا من الوصف المطاط !! — سليمان العقيلي (@aloqeliy) September 8, 2019

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